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日月光投控去年每股賺7.52元 先進封測營收逾6億美元

2025/2/13 15:39
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）日月光投控今天下午公布2024年稅後獲利新台幣324.83億元，年增2%，每股基本純益7.52元，去年先進封裝測試營收超過6億美元，較2023年大增1.4倍，占集團封測事業營收比重6%，去年機器設備資本支出19億美元，年增10億美元。

日月光投控下午公布2024第4季財報，單季合併營收1622.64億元，季增1.3%、年增1%，主要受惠先進封裝成長，單季毛利率16.4%，季減0.1個百分點，年增0.4個百分點。

投控去年第4季營業利益率6.9%，季減0.3個百分點，年減0.5個百分點，單季稅後獲利93.12億元，季減4%、年減1%，去年第4季每股基本純益2.15元，低於去年第3季的2.25元和2023年同期的2.18元。

2024年投控合併營收5954.1億元，較2023年增加2.3%，去年合併毛利率16.3%，年增0.5個百分點，營益率6.6%，年減0.3個百分點，稅後獲利324.83億元，年增2%，每股基本純益7.52元，優於2023年的7.39元。

從封測材料來看，去年第4季通訊營收應用占比約53%，電腦占比17%，車用、消費電子和其他占比約30%。前10大客戶營收占比約60%。

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日月光投控營運長吳田玉說明，2024年日月光投控合併營收年成長2%，其中封測事業營收年成長3%，去年先進封裝及測試營收超過6億美元，約占投控封測事業營收比重6%，較2023年2.5億美元大增1.4倍。去年投控測試營收年成長9%，其中第4季測試營收年成長18%。

在資本支出方面，吳田玉表示，2024年機器設備資本支出19億美元，較2023年增加10億美元，主要投資先進封裝及測試。（編輯：林家嫻）1140213

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