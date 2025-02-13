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聚賢研發預計3月中旬創新板上市 台灣在手訂單11億

2025/2/13 16:23（2/13 16:36 更新）
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聚賢研發13日舉行媒體交流會，董事長曾國強（左）表示因先進製程與先進封裝需求強勁，客戶持續擴大建廠，2025年營運展望審慎樂觀。中央社記者張建中攝 114年2月13日
聚賢研發13日舉行媒體交流會，董事長曾國強（左）表示因先進製程與先進封裝需求強勁，客戶持續擴大建廠，2025年營運展望審慎樂觀。中央社記者張建中攝 114年2月13日
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（中央社記者張建中台北13日電）高科技廠房廠務供應系統工程廠聚賢研發預計3月中旬於創新板掛牌上市，經統計目前台灣市場在手訂單達新台幣11億元，董事長曾國強表示，隨著客戶需求明確復甦，今年營運展望樂觀。

聚賢研發今天舉行媒體交流會，曾國強說，聚賢研發客戶涵蓋晶圓代工、記憶體、太陽能和面板等領域，其中，8成營收來自晶圓代工和記憶體客戶。

曾國強表示，2024年業績回復至2022年水準，2024年總營收8.5億元，年增20.6%，2025年除晶圓代工和記憶體需求依然熱絡，面板廠客戶需求也明確復甦，今年營運展望審慎樂觀。

聚賢研發統計，台灣市場在手訂單達11億元。聚賢研發表示，2025年營收可望成長2位數水準。

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曾國強說，聚賢研發設有研發部門，集結材料科學、機械加工和軟體等領域人才，開發零組件與設備。經過2年努力成功開發出管路雷射焊接機，將搶攻綠能風電、軍工和化工市場。

因應客戶擴大海外布局，曾國強表示，聚賢研發2024年已在日本、新加坡及德國設立子公司，其中，日本子公司已開始貢獻業績，新加坡子公司預期2025年開始貢獻業績。（編輯：林家嫻）1140213

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