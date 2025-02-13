加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆 天然氣公司稱早已配合施工拆表、無瓦斯洩漏燃燒
首頁 / 產經

美對中嚴控半導體 日月光投控：可在台擴產因應

2025/2/13 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國加強管制出口至中國半導體產品，日月光投控營運長吳田玉今天下午表示，持續與晶圓代工和供應鏈夥伴以及客戶密切合作，投控可在台灣擴大產能調節因應，目前來看對投控影響不大，具體政策細節仍待明朗化。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，法人關注美國商務部工業和安全局（BIS）加強管制出口至中國的半導體產品影響，吳田玉表示，投控持續與晶圓代工和供應鏈夥伴以及客戶密切合作，投控繼續掌握相關政策細節進展，以及可能的限制品項。

吳田玉指出，若投控在中國當地廠區不能提供客戶服務或產品，投控可在台灣擴大產能調節因應。他表示，在台灣擴充先進封測產能，作業相對容易，因為投控在台灣封測產線自動化程度相對高，目前來看對投控影響不大，

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望今年資本支出，投控說明，今年在先進封裝和測試業務均會擴大投資，在機器設備資本支出，其中70%用於先進封裝、30%用於測試項目，預估今年資本支出規模20億美元，投控也將倍增智慧製造產線投資，因應人工智慧（AI）應用帶動的先進封測產能需求。

展望今年應用端表現，投控預期，通訊、車用等領域正逐步復甦，預期第3季起車用業績可漸回溫。（編輯：張均懋）1140213

#中國
#日月光投控
#法人說明會
#商務部
#吳田玉
#先進封裝
吳田玉
日月光看好先進封測營收 今年再增10億美元日月光投控去年每股賺7.52元 先進封測營收逾6億美元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：