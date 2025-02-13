嘉義漁電共生案場F區遭撤照 台泥子公司籲差異化裁量

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（中央社記者何秀玲台北13日電）台泥子公司台泥嘉謙綠能今天公告澄清，嘉義縣所投資漁電共生案場F區，因單一地主未能養殖部分魚池，嘉義縣政府認定部分養殖池未有養殖事實，去年底廢止F區使用許可。台泥嘉謙綠能表示，廢止處分有違比例原則，已提出訴願，呼籲政府應差異化裁量。

台泥嘉謙綠能2018年在嘉義投資的漁電共生案場，一期案場A至F區於2022年11月全數併網發電，年發電量達5400萬度，可滿足約1.6萬戶家庭1年的用電需求，每年減少約2.7萬噸溫室氣體排放，是嘉義第一個併網發電的漁電共生案場；位於義竹二期案場部分已施工。

針對嘉義縣政府基於認定部分養殖池未有養殖的事實，2024年12月發函廢止台泥嘉謙綠能義竹一期漁光案F區農業設施容許使用許可，台泥嘉謙綠已於今年1月依法提出行政救濟程序。

台泥嘉謙綠能指出，F區4位養殖戶中，1戶僅進場養殖3個月，另外3戶個別漁獲量均達法定標準，穩定養殖吳郭魚、泰國蝦或鱸魚，縣府撤照裁處有違比例原則，影響守法漁民權益。

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台泥嘉謙綠能表示，已依法向農業部提出訴願，主張縣府處分未充分考量個案差異，呼籲主管機關正視制度完善需求，建立差異化裁量基準與補救機制。

台泥嘉謙綠能指出，已依法向仲裁協會提起新台幣2000萬元損害賠償請求，此案最終若走向撤照，除了財務損失之外，更將導致現有養殖戶面臨停工損失與租金收入中斷，此基地破碎化將導致後續難有其他企業接手投資，也衝擊全台48處漁電共生案場營運信心。（編輯：張均懋）1140213