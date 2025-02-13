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李長庚籲加速發展地熱發電 助台灣供電多元穩定

2025/2/13 21:36
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（中央社記者羅元駿台北13日電）國泰金總經理李長庚今天指出，除太陽能與離岸風電外，台灣應加速發展地熱、氫能等再生能源，地熱可以24小時產生熱能，為基載電力，未來能讓台灣的電力供應更加穩定、多元。

李長庚今天出席勤業眾信舉辦的「2025 Deloitte Future Talk鏈結創新驅動未來」高峰會，並在「未來能源：加速實踐綠色轉型」場次擔任與談人。

李長庚分享，國泰世華銀行是台灣第1家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，一開始做時常常被客戶罵，國泰世華銀行也請同事去研究，最後順利完成融資案。

李長庚說，剛開始做太陽能、離岸風電融資時，國泰世華銀的市占率是100%，因為沒有別人做。一開始把相關案件額度控制在新台幣5億或6億元以內，以銀行1年獲利100億元相比，「如果失敗（fail），會有點痛，但不至於斷手斷腳」。

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李長庚進一步指出，台灣地熱的發展可能要走更快一點，有報告提到台灣至少有4處具有地熱發展潛力，很有經濟價值。

李長庚說明，目前台灣的太陽能、離岸風電屬於間接性能源，會受到天候影響；但地熱可以24小時產生熱能，為基載電力，為了讓台灣的電力供應更加穩定，除了太陽能與離岸風電外，應積極發展地熱、氫能。（編輯：張均懋）1140213

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