日月光：大馬檳城廠鎖定人形機器人 考量印度商機

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（中央社記者鍾榮峰馬來西亞18日電）日月光半導體今天上午在馬來西亞檳城舉行5廠啟用典禮，執行長吳田玉表示，大馬檳城廠區擴充影像感測元件封測產能，未來鎖定工業和人形機器人感測元件應用，日月光未來持續擴充當地廠區產能，也不排除印度商機可能性。

日月光半導體今天上午在馬來西亞檳城舉行5廠啟用典禮，擴大當地人工智慧（AI）及車用電子元件封測產能。會後吳田玉接受媒體採訪指出，日月光馬來西亞檳城廠主要布局影像感測元件封測產線，除了可應用在車用和工業領域外，未來也可布局工業機器人或人形機器人感測元件應用。

日月光馬來西亞檳城廠也強攻電源晶片封測，吳田玉指出，未來汽車、飛機、無人機、機器人等電子化系統提高，電源供應和節能設計成為首要之務，電源晶片需求強勁。

吳田玉表示，馬來西亞廠可成為與中國、日本、歐洲、美國等客戶合作，研發下一世代影像感測和電源晶片技術的重要基地，布局機器人眼耳口鼻手等感測能力和動作靈敏所需的關鍵電子元件。

對於投資檳城，吳田玉指出，在檳城開車距離30分鐘內，就匯聚超過400多家來自台灣、日本、歐美等各種企業，人力資源充沛、政務效率、員工素質、基礎建設等方面，與台灣多有雷同。

展望海外布局規劃，吳田玉表示，日月光半導體在台灣和中國大陸以外，馬來西亞是全球布局的重要基地之一，未來會持續擴大馬產能，並在日本、韓國、以及菲律賓等地，持續擴充規模，也不排除印度商機可能性。

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媒體問及對美國總統川普關稅變數看法，吳田玉沒有直接回應，他表示，政府會有因應措施，從企業角度會提前準備方案，不一樣的政府在不一樣的時期，會有不一樣的措施方案，馬來西亞是日月光半導體因應全球變化的方案之一，日月光與政府、客戶、合作夥伴的溝通，持續順暢。

日月光說明，檳城4廠和5廠加入後，廠區面積將由100萬平方英呎擴大至200萬平方英呎，下一階段將再增加140萬平方英呎，目前馬來西亞廠區員工約3300名，4廠和5廠加入後，員工可再增加1500名，待擴廠各階段完工後，總員工人數可超過6000名。（編輯：楊凱翔）1140218