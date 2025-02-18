中華電打造離島衛星備援 提升金門通信韌性

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（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信今天宣布，旗下研究院以自主研發的「語音呼叫處理技術SBC（Session Border Controller）」應用於離島通信衛星備援方案，並於金門順利完成部署，提升離島地區的通信韌性。

中華電透過新聞稿表示，離島通信衛星備援方案可有效克服海纜與微波通訊異常，迅速切換至衛星備援模式，使金門當地市話服務穩定運作，確保離島與台灣間的緊急通話不中斷。

中華電表示，此技術建立門號處理方案與自動切換功能，確保門號轉換至衛星備援時能快速正常啟用，並可依據門號屬性有效使用衛星通信資源，確保關鍵部門的緊急通訊順暢無虞。

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中華電信指出，推動衛星為海纜與微波通信之外的另一通信管道，將部署至更多離島及偏鄉地區。

中華電信研究院長蘇添財表示，強化網路韌性一直是重要策略，透過自主研發的SBC技術，不僅提升離島地區固網語音的穩定性，也為未來面臨網路異常做好充足備援準備。（編輯：楊蘭軒）1140218