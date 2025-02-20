集邦：關稅尚無太大衝擊 2月電視面板報價續漲

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天公布2月下旬電視面板報價，較1月上漲，但液晶顯示器（Monitor）、筆電面板則與1月持平。關稅暫時沒有帶來太大衝擊，反而中國以舊換新政策帶動需求成長。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，大部分品牌客戶維持較強面板採購動能，面板廠維持較高的生產水準，以對應需求成長。整體而言，電視面板需求仍維持在穩定的水準下，預期價格將持續上漲，尤其是大尺寸電視面板需求較好，產能多少出現互相排擠的效應，也有助拉抬中小尺寸電視面板價格走勢。

集邦調查估計2月電視面板價格走勢，32吋上漲0.5美元、43吋上漲1美元、50吋持平、55吋上漲1美元、65吋上漲2美元、75吋上漲3美元。

液晶顯示器面板部分，集邦評估，進入2月後，需求逐月轉強，雖然是傳統淡季，但仍維持不錯的需求動能，在電視面板需求好轉、價格上漲趨勢下，面板廠也開始醞釀液晶顯示器面板漲價氛圍，品牌客戶多半仍保持觀望心態，買賣雙方針對價格走勢仍有一番角力。

觀察液晶顯示器面板價格，集邦指出，不含背光模組面板有空間率先上漲，2月微幅上漲0.1美元，但面板模組仍全面持平。

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至於筆電面板，集邦表示，進入2月後，筆電面板需求仍處於傳統淡季循環中，第1季整體需求較去年第4季減少3.3%，但較先前預估的減幅收斂，主因部分品牌客戶考量關稅與供應鏈移轉等問題，仍有增加面板採購力道。

不過，大部分面板廠擔心後續需求仍有變數，對面板價格依然採取較為穩健的策略，暫時沒有提出明確漲價想法，預估2月筆電面板價格全面持平。（編輯：林家嫻）1140220