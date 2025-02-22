台灣無人機聯盟訪歐告捷 攜手捷克、波蘭合作

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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）訪歐行程告捷，與捷克台灣商會簽署產業合作備忘錄，共同推動台、捷無人機產業發展，再與波蘭無人機品牌FARADA合作，開展無人機及關鍵零組件生產與歐洲市場銷售。

目前正組隊出訪德國的台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA），20日起兵分多路，由聯盟協同主席中光電智能機器人公司，率聯盟廠商先後前往捷克與波蘭，拓展台灣無人機產業的歐洲版圖。

由中光電領軍的聯盟團隊在20日前往捷克，先與捷克台灣商會簽署產業合作備忘錄，由聯盟協同主席中光電智能機器人公司總經理忻維忠代表，與捷克台灣商會主席Pavel Divis完成簽署，台、捷雙方將通力合作，共同推動兩國無人機產業的發展。

21日聯盟團隊再赴波蘭，見證聯盟廠商其昜先進科技（Ahamani Advanced）與波蘭無人機品牌FARADA建立合作關係。

聯盟指出，雙方將攜手開展無人機及其關鍵零組件的生產合作與歐洲市場銷售，回顧台波間的良好互動，波蘭台灣工商協會過去2年已7度訪台，並在去年11月與聯盟正式攜手，持續深化兩國的夥伴情誼，讓商業交流持續走向深度整合。

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兩場簽署儀式上，分別由捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、駐捷克代表柯良叡；波蘭投資貿易處、台波商會、波蘭無人機協會，及駐波蘭代表劉永健出席見證，隨後也展開企業對企業（B2B）商務洽談會議，捷克邀請19家廠商共24名人員，波蘭則邀政商單位計40名人員共襄盛舉。

先前，台灣團隊在全球最大無人機展XPONENTIAL Europe展會上，展示台灣無人機產品的品質與技術，聯盟主席暨漢翔公司董事長胡開宏表示，一定會把握這場重要的國際友誼賽，與全世界交朋友，這兩場簽署儀式，就是本次展會的延伸，後續聯盟也將帶領業者參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，積極爭取全球市場契機。（編輯：張均懋）1140222