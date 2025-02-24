研調：美中拚人型機器人 產業在地發展將更明顯

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（中央社記者潘智義台北24日電）研調機構集邦科技最新調查，中、日、美、韓、德國長年名列工業機器人安裝量前5名，預期2025年將持續執行總計130億美元以上的相關計畫，未來5年人型機器人商用產品將呈現顯著的價格差異與應用分級，產業在地發展的情況也會更加明顯。

集邦表示，從人型機器人角度分析，美國機器人的人工智慧（AI）生態圈較完整，中國聚焦建立供應鏈，預料未來的產品價格和應用將更加多元。

由於人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人研發專案。集邦指出，目前美國政府主要機器人研發項目包括智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人型機器人由特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域。

在技術方面，集邦說明，美國業者專精於AI訓練，如開發首款能針對人型機器人上半身高頻控制的模型、導入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，以及與輝達（NVIDIA）合作，透過增強學習改善步態平衡。

觀察人型機器人的晶片布局，集邦分析，高通（Qualcomm）、輝達等廠商產品涵蓋雲端到終端、運算能力可達150 TOPS（tera operations per second）以上，造就美國相對完整的機器人AI生態圈。

另外，中國政府2021年提出「十四五」規劃，視機器人產業為發展重點，陸續發布人型機器人創新發展指導意見等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。至今中國在整機端已有宇樹、傅利葉和優必選等廠商，而占機器人整體成本約55%的「運動層」，也有眾多廠商布局空心杯馬達、6D力矩感測器、諧波減速機等。

此外，中國是全球最大電池生產地，未來進入人型機器人量產規格制訂、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優勢。

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集邦比較美國、中國的現行人型機器人主要產品技術規格，美國廠商產品因應工廠應用需求，多以負重與續航力見長；中國業者以多元佈署為主軸，致力提升全身與手部自由度。

從政策重點、產業優勢到企業布局，集邦解釋，美、中的人型機器人產業如同現行高資本與低成本的AI競賽，各有擅長。在此背景下，預期未來5年人型機器人商用產品將呈現顯著的價格差異與應用分級，區域生態圈的形成也將促使本地生產、產業在地發展的情況更加明顯。（編輯：楊凱翔）1140224