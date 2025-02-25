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vivo在台推AI新機 全年整體銷售額估增逾40%

2025/2/25 19:44
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（中央社記者江明晏台北25日電）手機品牌vivo今天在台推出AI新手機V50，台灣總經理陳怡婷表示，研調機構預測，2024年台灣整體手機市場持平或略下滑，vivo站穩中、高階市場，2025年預計會超越2024年銷量成長25%、銷售額成長40%的表現。

全球手機大廠vivo今天在台灣舉行發表會，攜手蔡司推出vivo V50新機，結合先進AI技術，前後搭載5000萬畫素鏡頭，提升拍攝效果。

vivo台灣總經理陳怡婷今天受訪時表示，根據研調機構預測，2024年整體手機市場維持持平或略有下滑，但vivo仍看好會延續成長動能，推動銷售量與銷售額雙成長。

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陳怡婷進一步說明，2024年vivo整體銷售量成長25%，銷售金額成長達40%，2025年可望超越2024年表現，其中V50系列目標年成長30%，而這部分受惠vivo在新台幣1萬元至2.5萬元的中階、以及2.5萬元以上的高階市場策略成功，去年台灣手機銷售額是近10年以來新高。

陳怡婷也觀察到，中高階手機市場換機頻率較明顯，近年來，電信商推出多元加值服務，如手機保險、Netflix方案等，吸引消費者選擇綁約購機，因此，2024年通路的手機綁約銷量顯著增加，而空機市場則呈現下滑趨勢。（編輯：張若瑤）1140225

陳怡婷
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