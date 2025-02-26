4大公股投信吹整併風？財部：尚無顯著規模經濟效益

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（中央社記者張璦台北26日電）兆豐、華南、合庫與第一金等4家公股金控近日針對旗下投信、資產管理公司（AMC）研議整併可行性，根據財政部報告指出，經評估認為，整併尚無顯著規模經濟效益、也無明顯互補效益，且員工亦無意願。

民進黨立委郭國文去年12月下旬在立法院財委會關切公股事業整併及台灣金聯資產管理股份有限公司董事長薪資議題，財委會並通過臨時提案，請財政部2個月內提出相關書面評估報告。

根據財政部近日提供給財委會的書面報告，財政部指出，公股金融事業整併，須以「合意」為要件，整併後的經營策略、優勢互補、員工安置等具正面效益，才得推動。

財政部表示，工會態度亦為整併成功與否的關鍵因素，之前全國金融業工會聯合會、全國產業總工會及8大公股銀行工會均曾對公公併的倡議，表達反對立場。

針對公股金控投信子公司的整併評估，財政部指出，4家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效，並無共識。

財政部表示，投信子公司所發行的商品及服務，可協助集團內銀行、證券子公司經營高資產客戶，對金控集團財富管理及資產管理業務發展，具有不可替代性，有助於將資金留在集團內運用，創造收益；同時，金控母公司須評估整併後商品線及資金鏈流失的風險。

財政部說明，至114年1月，4家公股投信公司公募基金規模合計新台幣約3200億元，距前6大的基金規模門檻達6000億元以上，仍有一段距離，整併尚無顯著規模經濟效益，且各公股金控投信子公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益；另經初步瞭解，部分投信子公司員工並無整併意願。

AMC子公司方面，財政部表示，4家公股金控認為AMC子公司經營規模與民營相當，其業務推動有助於發揮集團綜效，且發展策略各擅，經評估尚無整併效益；且經初步瞭解，多數AMC子公司員工亦無整併意願及共識。

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談及台灣金聯與公股金控AMC子公司的整併評估，財政部指出，2者目前在適法規範、經營策略各異，整併後業務複雜度增加，不利各公股金控就集團發展策略彈性規劃。

財政部表示，後續公股金融事業如基於經營策略擬採取併購行為，於符合國家利益、提升競爭力、合意併購等前提，且雙方事業內外部關係人均有共識，財政部原則予以尊重，並督導整併程序，應依規定審慎辦理。（編輯：潘羿菁）1140226