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欣興：首季營運估季減 AI需求挹注下半年

2025/2/26 15:35
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（中央社記者江明晏台北26日電）欣興去年獲利腰斬，發言人鍾明峰表示，今年首季營運估季減個位數百分比，但會比去年同期成長，而光復新廠進度超前，也看好AI需求如伺服器、CSP、ASIC設計需求，將帶動下半年營運成長。

載板暨PCB大廠欣興2024年第4季稅後盈餘驟降，僅新台幣5600萬元，年減94%，每股盈餘0.04元，陷入損平邊緣，2024年全年稅後純益50.82億元，年減57.5%，每股盈餘3.34元，較2023年每股賺7.88元的水準腰斬。

欣興今天舉行法人說明會，發言人鍾明峰表示，針對第4季毛利率下滑，主因是第1，載板事業部持續資本支出投入，折舊費用和營運成本上升；第2，PCB跟AI產品相關的接單生產良率不佳；第3，業外收支上，有提列鼎鑫板廠的一次性報廢，約3.5億元等因素。

觀察去年營收比重，載板占61%、HDI占24%、PCB占11%；依應用類別區分，電腦占58%、通訊產品占25%，消費性產品占12%，車用占5%。

稼動率方面，欣興去年第4季至今年首季約略有變化，ABF約70%至75%，首季估持平；BT板70%至75%，首季估65%；PCB、HDI則會維持80%到85%，首季稼動率下滑來自BT領域，因為消費性產品、記憶體、車用等挹注減少。

展望首季，鍾明峰表示，欣興今年首季訂單預估會比去年第4季低個位數百分比下滑，因為PC、NB等消費型產品處淡季，季營收會微幅下滑；在AI相關產品不管是ABF和PCB領域都是重要供應商，市場熱門產品都積極爭取訂單，第2季能見度尚不足，有關稅因素干擾。

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但觀察全年，欣興認為，ABF和HDI今年都有所提升，且看好下半年AI伺服器、雲端服務供應商（CSP）、ASIC（特殊應用晶片設計）需求，將帶動下半年營運成長。

鍾明峰進一步說明，HDI過去以消費性產品為主，2023年開始調整產品組合，AI產品相關有達到30%、40%，遊戲機和模組各占不到20%，「HDI與AI相關的良率有漸入佳境，預計年底會達更好的狀態」，而光通訊和低軌衛星產品則已在量產。（編輯：楊蘭軒）1140226

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