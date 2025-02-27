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緯穎2024年每股賺126.57元創高 每股配息74元

2025/2/27 18:26（2/27 19:11 更新）
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雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎27日公布2024年 基本每股盈餘126.57元，創歷史新高，董事會並通過 配發現金股利每股74元。圖為緯穎董事長暨策略長洪 麗寗（中央社檔案照片）
雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎27日公布2024年 基本每股盈餘126.57元，創歷史新高，董事會並通過 配發現金股利每股74元。圖為緯穎董事長暨策略長洪 麗寗（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北27日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布2024年第4季財報，基本每股盈餘新台幣37.92元，高於2023年同期的20.1元；2024年基本每股盈餘126.57元，創歷史新高。董事會並通過配發現金股利每股74元。

為因應近期國際情勢不確定性，以及應對全球供應鏈重組變化，緯穎董事會通過對美國子公司WYMUS增資3億美元，用於美國德州新購置廠房及其建設所需，並通過南部科學園區興建廠辦大樓資本支出預算額度，提高至新台幣80億元，持續完備全球生產與交付能力。

緯穎說明，2024年第4季合併營收新台幣1156.14億元，年增97.5%。營業淨利81.31億元，稅前淨利為87.82億元，稅後淨利為70.47億元。毛利率年減1.6個百分點至9.4%、營益率年減0.9個百分點至7.0%、稅後淨利率年增0.1個百分點至6.1%。基本每股盈餘為37.92元，高於2023年同期的20.1元。

緯穎表示，受惠通用伺服器與人工智慧（AI）伺服器需求旺盛，第4季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

緯穎指出，2024年合併營收3605.41億元，年增49%，毛利率年增1個百分點至10.4%、營益率年增1.2個百分點至7.8%，稅後淨利為227.76億元，稅後淨利率年增1.3個百分點至6.3%，基本每股盈餘為126.57元。2024年度合併營收、獲利、基本每股盈餘同步創下歷史新高。

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緯穎董事會也通過年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股74元，總金額137億5221萬8534元，並決議於5月29日召開股東常會。

緯穎指出，看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，也將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。（編輯：林家嫻）1140227

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