臻鼎聘前清大副校長簡禎富任總經理 推PCB邁向高值化

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（中央社記者江明晏台北27日電）PCB廠臻鼎-KY今天公告新任總經理簡禎富，曾任清華大學執行副校長、台積電工業工程處副處長，將力助臻鼎串聯半導體產業鏈，加速集團生產基地的數位轉型，推動PCB產業邁向高值化。

臻鼎今天公告，董事會通過前清華大學執行副校長簡禎富為新任總經理。

臻鼎說明，簡禎富擁產業經驗與學術背景，且專注於半導體產業、智慧製造及企業經營戰略，將協助臻鼎加速數位轉型，並串聯半導體產業鏈。就任臻鼎-KY總經理之前，簡禎富在清華大學擔任執行副校長，並在過去5年擔任臻鼎獨立董事，同時參與臻鼎經營策略委員會。

簡禎富曾於2005至2008年期間開啟國內學者借調至台積電的先例，擔任工業工程處副處長，將大數據分析技術、組織資源規劃的決策科學與智慧製造引進台積電。

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臻鼎董事長沈慶芳表示，簡禎富加入將為臻鼎帶來新的策略視角與技術領導力，未來臻鼎將持續投入先進製程，打造高度智慧化的生產體系，並加速以客戶為中心的全球市場布局。

臻鼎將於3月11日召開2024年第4季暨全年線上法人說明會，對外說明營運概況與未來展望。（編輯：張均懋）1140227