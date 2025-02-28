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美科技股災台積電ADR跌近7% 法人：台股開盤壓力大

2025/2/28 10:07
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美國總統川普關稅戰全面啟動，另外輝達（NVIDIA）雖然公布財報優於預期，但投資人顯然期待更高，27日美國科技股災再度降臨，台積電ADR股價暴跌近7%，法人看下週台股恐回測春節後開盤低點22694點。

川普27日指出，對墨西哥和加拿大課徵25%關稅將於3月4日如期生效，他並且在社群媒體發文表示，中國也會在同一天被加徵10%關稅，且4月2日課徵對等關稅措施將全面生效。宣告關稅戰全面啟動。

27日美股主要指數全線下跌，道瓊工業指數下跌193.62點或0.45%，以43239.50點作收。標準普爾500指數挫跌94.49點或1.59%，收5861.57點。

另外輝達26日盤後公布2025財會年度第4季財報，營收、獲利皆超出預期，但毛利率下滑，且營收創下兩年來最低增速，無法滿足投資人超高期待，輝達27日股價大跌11.13美元或8.48%，收在120.15美元，引爆AI科技股賣壓。

科技股那斯達克指數下挫530.84點或2.78%，收18544.42點。費城半導體指數更重摔304.07點或6.09%，收4686.75點。

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個股方面，台積電ADR大跌13.53美元或6.95%，收在181.09美元，創下近5個月來的收盤股價新低。拖累台指期盤後報價重挫超過500點，法人分析，今天台股因228和平紀念日休市1天，下週一開盤賣壓恐難免，可能回測春節後開盤低點22694點。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，川普持續發動關稅戰，台灣很難置身事外，如晶片關稅對台灣而言，衝擊可能會很大，另外關稅可能引發新一輪通膨，會拖累美國民眾消費力道，塵埃落定前，預期台股很難有太大表現。（編輯：翟思嘉）1140228

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