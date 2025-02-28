大聯大宣布以每股25元 公開收購華經51%普通股

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）IC通路大廠大聯大再度出手，今天晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布將以每股現金新台幣25元，公開收購華經資訊51%普通股。對照華經27日收盤股價36.65元，折價31.7%。

大聯大副總經理袁興文表示，本次公開收購將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於今年3月10日，公開收購開始日預計不晚於3月11日。預定最高收購數量為3568.1萬股，約占華經已發行普通股股數比重51%；最低收購股數為3334萬股，約為華經已發行普通股股數占比47.66%。預定公開收購期間為50天，不過大聯大得視情形依法延長公開收購期間。

大聯大指出，若應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平交易委員會不禁止結合之決定，本次公開收購條件即為成就。

大聯大提到，本次公開收購，公司已取得華經大股東標朔公司，以及中國電子公司簽訂的應賣協議書，承諾將其所持有華經股份共3334萬股全數參與應賣。

大聯大介紹，華經公司為提供全方位資訊整合服務的專業廠商，致力於滿足各產業客戶的多樣化需求；大聯大則深耕半導體產業鏈已久，致力於提供客戶最優質的供應鏈管理服務。本次收購主要著眼於增加策略聯盟夥伴，以延伸資通訊供應鏈的服務範疇，期能創造綜效，對於雙方公司財務、業務及股東權益帶來正面助益。

大聯大為國內IC通路大廠，為提供客戶更完整的供應鏈管理服務，併購經驗相當豐富，以近5年來看，大聯大2020年2月以公開收購方式取得另一IC通路大廠文曄29.9%股權；2020年7月也以公開收購方式取得國內知名貨運承攬商8.6%股權，此次再度出手。

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大聯大今天公告2024年財報，營收新台幣8805.52億元，年增31.05%，創歷史新高。不過獲利方面，歸屬母公司淨利72.45億元，較2023年衰退10.65%，為連續第3年下滑，每股純益4.07元。

大聯大今天也公布2025年第1季財測，預估本季營收介於2000億至2100億元，每股純益介於0.92元至0.97元。（編輯：張若瑤）1140228