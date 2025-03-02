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金融三業1月稅前盈餘年減2.4% 銀行證券期貨業雙衰退

2025/3/2 20:15
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（中央社記者羅元駿台北2日電）金融業2025年元月開紅門。金管會最新統計，今年1月金融三業稅前淨利穩坐千億大關、共賺新台幣1034.82億元，但較2024年同期減少約2.4%，其中銀行業、證券期貨業獲利呈年減，僅保險業較去年同期增2.9%。

金管會公布，合計今年1月金融三業稅前淨利為1034.82億元，相比2024年1月的1060.19億元、年減約2.4%。

細看金融三業表現，銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，銀行業整體今年1月稅前盈餘為578億元，與2024年同期相比減少21.8億元、年減3.6%。

金管會銀行局主秘王允中說明，本國銀行1月獲利為536.3億元、年減9.8億元，主因是員工福利費用增加，與手續費、投資其他淨利減少，但受利息收入增加抵銷影響。

壽險業2025年1月稅前盈餘為321億元，年增0.9%，產險業則在業務承保利益成長下，今年1月稅前賺36億元，年增24.1%。合計整體保險業1月稅前賺357億元、年增2.9%。

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2025年1月證券、期貨及投信業合計稅前淨利為99.82億元，較2024年同期稅前淨利113.39億元，減少13.57億元，減幅11.97%，主要是證券商獲利減少所致，證券業1月稅前盈餘69.37億元，年減21.81%。

金管會證期局主秘尚光琪說明，證券業因今年1月成交量約為6.7兆元，和2024年同期的8.4兆相比減少，導致經紀業務收入下滑。（編輯：潘羿菁）1140302

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