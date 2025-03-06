宸鴻持續推動精進計畫 去年每股賺1.16元

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（中央社記者潘智義台北6日電）觸控面板廠TPK-KY宸鴻今天公布2024年歸屬於母公司稅後淨利為新台幣4.7億元，年增127%，稀釋後每股稅後淨利1.16元。

宸鴻公告2024年第4季合併營收為158.4億元，歸屬於母公司稅後淨損約2億元；2024年全年營收達688.7億元，年減1.4%。

宸鴻表示，在平板電腦及筆電產品正常換機需求下，去年第4季營收為158.4 億元，較第3季減少14.6%，主因第3季電子書新品鋪貨基期較高，導致第4季營收相對下滑，年減13.2%。

在產品組成方面，第4季7至11吋平板電腦產品營收較第3季減少22.4%，占第4季營收40%；11至16吋產品營收減少1.5%，占總營收比重51%；而16吋以上產品營收占比為6%，7吋以下產品營收占比則降至0.7%。

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宸鴻指出，因持續執行營運效率精進計畫，2024年12月底間接員工人數已較一年前下降20.3%。第4季營業費用8.1億元，較第3季7.4億元略增，主因人員精簡費用支出及認列壞帳費用所致。第4季營業損失為2.1億元，認列淨利息收入2.5億元，外匯收益1.1億元。

不過，宸鴻說明，2024年第4季認列策略性投資相關損失，及減損金額合計約3.4億元；其他業外支出約3300萬元。第4季歸屬於母公司稅後虧損約2.0億元。（編輯：楊凱翔）1140306