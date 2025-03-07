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川普貿易政策不確定性造成美股動盪 亞股多收低

2025/3/7 17:53
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（中央社香港7日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）貿易政策的不確定性，造成昨天華爾街股市震盪後，投資人轉向等待預計稍晚出爐的美國最新非農就業數據，亞股今天多收低。

法新社報導，儘管川普昨天宣布對加拿大和墨西哥暫緩實施部分關稅，亞洲主要股市指數今天仍跌成一片。

川普昨天表示，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，使汽車製造商暫時鬆一口氣。

但川普指出，他不會改動預計於下週生效、針對鋼鋁製品課徵的廣泛性關稅。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門負責人魏斯頓（Chris Weston）表示：「川普政府的政策議程充滿混亂。」

他認為，儘管川普暫緩實施部分關稅，「但在堅持政策方面缺乏一致性，將使美國企業追求利潤率和做出策略計畫的能見度進一步受限」。

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綜觀亞股，日股基準日經225指數今天終場大跌2.17%，香港、上海、韓國、台北、雪梨、威靈頓等地股市均收低；馬尼拉股市則收高。

市場交易者正靜待預計今天稍晚公布的美國2月非農就業報告，這是衡量美國經濟健康的關鍵指標。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140307

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