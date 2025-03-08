東元布局全球推綠能永續 2025年校園徵才500職缺

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（中央社記者潘智義台北8日電）東元集團校園徵才活動今天正式起跑，預計全集團將提供500個以上海內外職缺，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。

東元說明，校園徵才首站前進國立台灣大學椰林大道，為因應朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，需要招募具有全球視野的專業人才，包括工業電氣化、能源管理、熱泵冷藏、電控、車用動力系統等領域。

東元電機指出，近年來從動力設備的產品供應，逐步朝向整合與創新解決方案的提供者轉型當中，人力資源主管表示，正在招募的儲備幹部，非常需要相關研發技術、工程管理、資訊技術、行銷業務、幕僚管理、及有志前往海外工作發展的人才。

東元解釋，今年啟動儲備幹部計畫，負責海外業務拓展、國外建廠、生產、生技、產品經理、海外與投後管理等；尤其是有志於機電或能源領域、且有意願往海外發展者，一旦通過甄選，將提供全方位訓練、事業單位輪調、重點專案參與及高階導師等培育規劃。

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東元電機說明，本身是國內機電公司中，海外據點最廣布的企業，工廠及分公司擴及北美、中國、義大利、新加坡、馬來西亞、越南、澳洲等，事業版圖橫跨全球，業務涵蓋機電系統暨自動化、智慧能源、空調暨智慧生活3大事業群，除提供節能動力系統、客製化節能解決方案及能源技術服務，更完成多項國內外儲能系統工程、資料中心機電工程，也是國內最大的離岸風電陸域變電站承攬商。

東元表示，2024年5月底，利明献接任董事長後，積極進行併購與全球布局，不但已迅速跨足需求高漲的變壓器事業，取得先進的EV動力系統扁線馬達技術，在美國的分公司東元西屋馬達公司更投入北美儲能市場、電動車充電樁事業；而東南亞快速興起的資料中心興建及綠能機電工程，也是積極拓展的目標市場。（編輯：翟思嘉）1140308