國泰台大估今年台灣經濟成長率2.8% 回到疫前平均值
（中央社記者羅元駿台北12日電）國泰台大團隊今天發表「經濟氣候暨金融情勢」報告，預估今年經濟成長率維持2.8%，回到疫情前平均水準，在不考慮水電、公共運輸等價格喊漲情況下，預估台灣通膨率約1.9%；同時，觀察全球主要央行暫緩降息，加上台灣目前通膨與景氣持穩，預期台灣央行上半年利率按兵不動。
國泰金今天舉行第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、政大經濟系教授徐士勛等人出席。
徐士勛指出，團隊維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，主因是台灣受惠人工智慧（AI）趨勢、半導體、電子零組件相關產業因需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。
徐士勛進一步指出，台灣的AI驅動搭配短期搶單出口效應支撐，台灣經濟成長動能穩定、回到疫情前平均水準。不過，美國總統川普激進的政策，貿易戰後續影響要等下半年才會顯現，因此今年6月會是關鍵。
換言之，他認為，全球下半年景氣走勢，會是雨過天晴亦或是狂風暴雨，仍有待觀察。
國泰台大預估，維持台灣通膨率預估為1.9%，徐士勛也坦言，有關水電、公共運輸等價格調整並未納入預測本次預估因素。
面對近期全球股市大幅震盪，程淑芬認為，過去1年來，股市位置處於中間偏上，動盪是難免。她說，不論被課徵關稅與否，台灣企業都要思考產業升級、創新創業和製造未來世代的產品，對台灣國力和競爭力是好的保護。
台灣央行預計3月20日舉行首季理監事會議，徐士勛表示，考量國際主要央行暫緩降息，加上台灣當前景氣與通膨偏向穩定，預估上半年央行維持利率不變。
國泰台大團隊預估，今年第2季台灣經濟氣候維持陰天，出現機率將在70%以上；另外市場持續關注川普2.0進展，金融市場波動性高，但資金面仍充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。（編輯：潘羿菁）1140312
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