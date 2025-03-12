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和泰車去年獲利歷史次高 汎德永業創新高

2025/3/12 17:51
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）車商陸續公布2024年財報，其中和泰車去年歸屬母公司業主獲利新台幣204.67億元，創歷史次高，每股稅後純益36.74元。汎德永業去年稅後獲利19.31億元，年增7.95%，創歷史新高，EPS 23.93元，

和泰車今天召開董事會，決議擬盈餘分配現金股利每股20元，將於6月13日股東會討論決議。

和泰車說明，去年合併營收2828.01億元，創歷史新高，和泰產險在2023年一次性認列處分不動產利益，再加上2024年受4月初地震認列賠款損失，使得2024年獲利較2023年歷史新高相比，減幅較大。

此外，和泰車去年所得稅費用較2023年增加5.6億元，主要是2年度子公司減資彌補虧損，所得稅利益差異。

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汎德永業說明，2024年BMW電動車熱銷，汽油動力車銷量維持穩健，保時捷（Porsche）經典跑車銷售占比增加，帶動銷售表現，去年汎德永業合併營收576.39億元，年增13.35%，也創歷史新高。

汎德永業今天也召開董事會，通過擬配發現金股利每股18.5元，也將於6月13日股東會討論決議。（編輯：潘羿菁）1140312

#BMW
#中和
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#和泰車
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