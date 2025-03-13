三陽去年獲利歷史次高 擬配息3元
2025/3/13 17:46
（中央社記者鍾榮峰台北13日電）三陽工業今天公布2024年財報，累計歸屬母公司業主淨利新台幣47.7億元，創歷史次高，每股基本純益6.02元。三陽今天也召開董事會，通過擬每股配發現金股利3元，預計6月26日股東會討論決議。
三陽說明，2024年合併營收656.25億元，年增1.8%，創歷史新高，在業外收入，相較2023年認列新竹安駕中心土地建物處份利益15.34億元，去年因無重大業外處份收益，使得每股純益較2023年減少約1.9元。
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展望今年營運，在二輪事業，三陽指出，持續朝著「開創」與「啟動」的新目標邁進，拓展新能源電動車產業，布局跨領域投資，並推動百萬銷售計畫，目標今年銷量75萬輛，3年內達成年產量與銷量100萬輛的目標。
在四輪事業，三陽規劃目標挑戰連續6年正成長，今年銷售目標2萬4000輛，南陽實業代理韓國現代（Hyundai）車款持續強化產品陣容，今年計畫完成台北南港、桃園、東台南、高雄博愛等大型化、全功能新據點。（編輯：潘羿菁）1140313
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