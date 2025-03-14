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李長庚：川普談判虛招多 企業應趨吉避凶待時局明朗

2025/3/14 18:59
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（中央社記者羅元駿台北14日電）面對美國總統川普的政策出牌，國泰金總經理李長庚今天表示，川普的談判策略是虛招多，企業應思考趨吉避凶，學會調整並等待時局明朗；至於台積電擴大對美投資，從台灣企業角度而言，走向國際發展和量能提升是必然。

國泰金今天舉行2024年第4季法人說明會，2024年全年稅後淨利為新台幣1112億元、年增116%，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元、創歷史次高。

李長庚在法說會指出，川普就任不到2個月就批准很多行政命令，行政效率應是全球第1名，由於川普只有一任時間，想必會端出許多成績，與其他國家或企業談判時更專注「讓美國再次偉大」。

李長庚以太極拳形容川普招式表示，高手站三七步背後是「七分虛、三分實」，而川普有很多虛招，都是他的談判之術，但都不是目的。

李長庚分析，川普背後的實招一定有他的戰略目的，目前川普對每個國家的優先順序不同、要求也不一樣；再來川普除建立美國獨強、美元霸權外，更想要建立科技霸權，從半導體、量子或生技等都想掌握。

回到企業角度，李長庚強調，企業應該要趨吉避凶、練習火中取栗，面對新招學會調整相當重要，先活下來且盡量不要掃到颱風尾，半年後時局會逐漸明朗。

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至於台積電宣布對美國投資至少1000億美元，外界擔憂台灣矽盾優勢不再。李長庚回應，台積電不只是台灣公司、而是世界級公司，他以國泰金為例，營運上不只看台灣景氣變化，也要關注全球市場，在台灣累積的金融能量，也能帶到其他地區促進當地發展。

李長庚認為，企業調整供應鏈去接近客戶，並讓客戶方便放心是該做的事，企業走入國際除了帶獲利回台灣，也幫助當地客戶成長。他強調，從台灣企業角度，走向國際發展和量能提升是必然的。（編輯：林克倫）1140314

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