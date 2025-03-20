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台股市值成長應擴充國安基金銀彈？財長：關注評估

2025/3/20 11:12
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（中央社記者張璦台北20日電）立委今天關切台股市值持續增長，政府應思考國安基金可運用資金新台幣5000億元是否足夠。財政部長莊翠雲回應，財政部會隨時關注此議題並評估，這牽涉相關條例的修正。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

民進黨立委郭國文關切，行政院為穩定物價，核定關鍵原物料稅負減徵延長至今年3月底，隨3月底將屆，降稅措施有無可能展延。莊翠雲指出，此案將在行政院「穩定物價小組」會議中討論、決議，下次開會時間預計是3月25日。

此外，郭國文指出，近年台股市值持續成長，應該思考執行安定金融市場任務的國安基金可運用資金5000億元，是否足夠。莊翠雲回應，財政部會隨時關注此議題並評估，這牽涉相關條例的修正。

據「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，一是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；二是借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。

國安基金須經基金管理委員會討論及共識決議，認為已有「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，才會授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，現在並未進場。

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另外，郭國文指出有消息稱財政部將展開大查稅，莊翠雲、賦稅署長宋秀玲均表示財政部沒有啟動所謂的大查稅。

財政部官員補充說明，主要是國稅局近期頻接獲民眾反映連鎖加盟飲料店營業人未使用統一發票，為維護租稅公平、減少營業人與消費者間的紛爭，輔導並核定達一定銷售額門檻的連鎖加盟飲料店使用統一發票。（編輯：林家嫻）1140320

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