網紅所得課稅認定 財長：2個月內公告指引

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（中央社記者張璦台北20日電）網紅經濟大爆發，顛覆傳統所得來源思維，財政部長莊翠雲今天表示，賦稅署預計2個月以內公告相關獲利分類以及所得定性的指引問答，讓外界了解。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委李彥秀質詢時關切，網紅稅務問題引起很多討論，分潤方式、所得種類與項目多元，建議台灣比照新加坡發布指引問答（FAQ），讓納稅義務人有所依循。

莊翠雲回應，賦稅署正在積極努力規劃，且已有初稿，預計2個月以內完成公告，讓外界了解，時程上會盡速加快。

財政部說明，賦稅署主要是參考研究建議及考量稽徵實務，就網紅各種獲利模式所涉的所得類別、來源所得認定原則、成本費用核認等面向，審慎研議訂定相關課稅規範，且相關課稅問答會兼顧簡化與法理。

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據先前釋出的財政部委外研究報告，將網紅獲利模式分為8大類，即「平台廣告分潤」、「付費訂閱」、「通告活動」、「廣告鏈結點擊獎金」、「廣告業配」、「平台支薪與直播打賞」、「電商導購與直播帶貨」，以及網紅推出自己的糖果餅乾或服飾品牌等販售周邊商品。

根據委外研究報告認定，上述獲利模式涉及的所得類別眾多，包含權利金所得、營利所得、執行業務所得、薪資所得以及其他所得等；不過，最終獲利分類以及所得定性為何，仍待財政部公布。（編輯：林家嫻）1140320