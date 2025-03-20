促國營銀行留才攬才 莊翠雲：5大措施優化員工福利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）朝野立委關注純國營銀行員工福利優化方案，財政部長莊翠雲今天表示，已將5大措施提報政院，包含生育補助、伙食費、經營績效獎金上限調高、員工福利信託，以及提撥決算稅前盈餘一定比例激勵員工。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

台灣銀行董事長凌忠嫄曾說，國營銀行福利遠不及民營同業，她「要看看有哪裡可以幫同仁努力一下」，藉此留才攬才。民進黨立委鍾佳濱，以及國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔等，今天質詢亦關切公股金融事業員工福利，尤其是台銀、土銀、輸銀等純國營銀行。

莊翠雲表示，目前國營金融機構員工福利優化方案5大措施已經提報行政院，首先，生育補助費每一胎新台幣10萬元；第2，外加伙食費每個月3000元；第3，經營績效獎金上限從4.4個月，希望提高至4.6個月。

透過 Google News 追蹤中央社

莊翠雲指出，第4，對於基層員工，應在決算稅前盈餘之中提撥1%至8%，按照員工績效、KPI達成情況等，給予激勵；第5，員工福利信託，若員工每月從薪水提撥1000元，銀行也要相對提撥1000元進行信託，優化退休生活。

莊翠雲指出，針對生育補助，人事總處已經開過會，其他項目正在徵詢相關主管機關意見。（編輯：張均懋）1140320