賴正鎰：台灣觀光入不敷出 旅客拼圖不應獨缺大陸

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（中央社記者江明晏台北20日電）全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，台灣旅遊市場長期「入不敷出」，出入境人次逆差約900萬人次，缺少拼圖就是大陸觀光客，盼政府開放兩岸觀光；而美國關稅將有新一輪通膨壓力，也將對國際旅遊消費造成壓力。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天與媒體交流指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，創歷史新高，觀光逆差擴增至220億美元，台灣旅遊市場長期「入不敷出」，旅遊業恐進入艱困期。

台灣觀光復甦速度落後，他認為，缺少的一塊大拼圖，就是大陸觀光客，盼政府儘快開放兩岸團客及自由行。

賴正鎰也說，美國總統川普一連串高關稅，讓美元強勢，全球將有新一輪通膨壓力，在美國國內也難逃通膨加劇，他認為新一輪的通膨將會反映在未來2年的全球經貿，並對國際旅遊消費產生影響，比如機票漲價，住宿也變貴。

他指出，2024年來台約785.8萬人次，雖較2023年的648.7萬人次，年增21%，但2023年全面開放邊境的第一年，僅回復到2019年來台人數約5成5，台灣觀光動能真的恢復太慢。

他表示，台灣人去年出國約1685萬人次，其中前往日本高達600萬人次，其次是東南亞地區近354萬人次，長期「入不敷出」，2023年觀光逆差142億美元，2024年觀光逆差更達近220億美元，國內旅遊業苦哈哈。

賴正鎰以泰、日、港、新加坡、南韓與越南為例，陸客均是這些國家入境來源的前2名，「兩岸關係好，相信對台灣會有很大幫助，不然台灣在產業與旅遊業的競爭力，恐將會慢慢降低。」

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整體而言，台灣若要重回2019年來台旅遊1200萬人，甚至提升到1500萬人次，他提出建議，第1，儘快開放兩岸團客與自由行，回到過去全盛時期，2015年大陸來台旅遊415萬人次、兩岸71個航點對飛、每週890個航班及47個試點城市來台自由行盛況。

第2，擴大免簽國家範圍與簡化簽證流程；第3，強化國際行銷與品牌塑造，提高國際宣傳預算到30億元，加強對歐美及中東的國際行銷，不能把重心都放在東南亞或東北亞等。（編輯：張均懋）1140320