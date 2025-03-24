加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股開高走低年線得而復失 軍工族群強勢

2025/3/24 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北24日電）台積電開高震盪走低，廣達和中華電等權值股翻黑，台股同步震盪走低，指數早盤雖站上年線，隨後漲勢收斂，再度失守年線22313點關卡，盤面上軍工族群走勢強勁。

至10時41分，台股加權指數達22237.13點，上漲28.03點，成交值新台幣1232億元。

台積電今天跳空開高，開盤達986元，上漲14元，隨後賣壓出籠，台積電漲勢收斂，滑落至974元，僅小漲2元。

google news透過 Google News追蹤中央社

廣達和中華電震盪走跌，其中，廣達下跌4.5元達251.5元，中華電達129元，下跌1元。電子類股指數滑落至平盤附近。

傳統產業股漲跌互見，漢翔等軍工概念股走高，其中，千附精密、寶一和晟田強攻漲停，為盤面強勢族群；汽車類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。（編輯：張均懋）1140324

#中華電
#台股
#台積電
#廣達
#權值股
#電子類股
#收斂
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電上漲14元 台股早盤揚升171點登上年線
23
更多編輯台推薦新聞：