台股開高走低年線得而復失 軍工族群強勢
2025/3/24 10:57
（中央社記者張建中台北24日電）台積電開高震盪走低，廣達和中華電等權值股翻黑，台股同步震盪走低，指數早盤雖站上年線，隨後漲勢收斂，再度失守年線22313點關卡，盤面上軍工族群走勢強勁。
至10時41分，台股加權指數達22237.13點，上漲28.03點，成交值新台幣1232億元。
台積電今天跳空開高，開盤達986元，上漲14元，隨後賣壓出籠，台積電漲勢收斂，滑落至974元，僅小漲2元。
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廣達和中華電震盪走跌，其中，廣達下跌4.5元達251.5元，中華電達129元，下跌1元。電子類股指數滑落至平盤附近。
傳統產業股漲跌互見，漢翔等軍工概念股走高，其中，千附精密、寶一和晟田強攻漲停，為盤面強勢族群；汽車類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。（編輯：張均懋）1140324
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