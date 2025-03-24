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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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台北101攜手國泰插旗台中 市府：將成新地標

2025/3/24 22:18（3/24 22:41 更新）
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台北101攜手國泰人壽進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」，台中市政府預期未來將帶動台中整體百貨市場營業額上看千億元。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
台北101攜手國泰人壽進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」，台中市政府預期未來將帶動台中整體百貨市場營業額上看千億元。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台北101今天宣布攜手國泰人壽進軍台中市，市府表示，將為整體消費市場帶入新氣象，可望成為台中新一代地標性建築，帶動台中整體百貨市場營業額上看千億。

台北101攜手國泰人壽進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」，市府經發局表示，把台北101多年來累積的商場成功經驗帶到台中，為整體消費市場帶入新氣象，可望成為台中新一代地標性建築，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

經濟發展局表示，「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪，這座結合商場、辦公與旅館業的百億級建築，將進一步提升台中的商業環境，推動城市發展更上一層樓。

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近年來台中也成為國際品牌飯店插旗熱點，經發局指出，中台灣第一家勤美洲際飯店去年開幕、長榮酒店新品牌「采寓」也進駐台中七期，未來還會迎來台中商銀JW萬豪酒店、凱悅集團旗下安達仕飯店進駐；另「D-ONE第一大天地」也領先全台，首次引進歐洲資歷最久的五星奢華飯店品牌凱賓斯基飯店入駐，屆時觀光旅宿市場勢必迎來新一波商機。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，七期憑藉便捷的交通網絡、高端商場、頂級商辦與豪宅聚落，形成獨特的富豪集聚效應，隨著「置地廣場 台中」未來落成，七期的商業與住宅價值將再創新高，加上「寶璽天讚」等頂級豪宅案的推出，更進一步穩固七期作為中台灣高端市場的龍頭地位。未來，七期不僅是台中的心臟，更將成為全台房地產與商業發展的焦點。（編輯：李淑華）1140324

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