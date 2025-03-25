權值股領軍 台股量縮上漲166點收22273點

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美股因傳出美國總統川普的對等關稅態度軟化而強勢上漲，激勵台股今天跌深反彈，中場漲幅收斂，以上漲166.55點作收，收在22273.19點，連續3個交易日年線22321點得而復失，成交值新台幣2498.64億元。

台股3大權值股今天攻高，台積電終場上漲18元或1.85%，收在990元；鴻海上漲2元或1.23%，收165元；聯發科上揚45元或3.04%，收在1525元。

科技股今天重掌兵符，摺疊手機趨勢帶動下，軸承廠新日興今天收盤上漲14元或5.8%，收在255.5元，富世達上漲4元收在692元。

高價股方面，股王信驊今天終場上漲100元或3.03%，收在3400元；股后世芯-KY上漲60元或2.15%，以2845元作收。其他包括大立光、祥碩、嘉澤等千金股今天漲幅逾2%。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，今天台股反彈，主要是受到傳言美國對等關稅範圍可能有所彈性，但每天都有不同傳言，市場沒有太大變化。

他認為，今天台股量能並沒有明顯擴增，這是好現象，顯示籌碼持續沉澱中，市場的籌碼相當乾淨，不用很大力氣就可以拉動指數反彈，接下來重點還是要靜待川普關稅的利空逐漸鈍化。（編輯：張良知）1140325