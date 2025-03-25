加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

權值股領軍 台股量縮上漲166點收22273點

2025/3/25 14:09（3/25 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股25日終場上漲166.55點，收在22273.19點。（中央社檔案照片）
台股25日終場上漲166.55點，收在22273.19點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北25日電）美股因傳出美國總統川普的對等關稅態度軟化而強勢上漲，激勵台股今天跌深反彈，中場漲幅收斂，以上漲166.55點作收，收在22273.19點，連續3個交易日年線22321點得而復失，成交值新台幣2498.64億元。

台股3大權值股今天攻高，台積電終場上漲18元或1.85%，收在990元；鴻海上漲2元或1.23%，收165元；聯發科上揚45元或3.04%，收在1525元。

科技股今天重掌兵符，摺疊手機趨勢帶動下，軸承廠新日興今天收盤上漲14元或5.8%，收在255.5元，富世達上漲4元收在692元。

高價股方面，股王信驊今天終場上漲100元或3.03%，收在3400元；股后世芯-KY上漲60元或2.15%，以2845元作收。其他包括大立光、祥碩、嘉澤等千金股今天漲幅逾2%。

google news透過 Google News追蹤中央社

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，今天台股反彈，主要是受到傳言美國對等關稅範圍可能有所彈性，但每天都有不同傳言，市場沒有太大變化。

他認為，今天台股量能並沒有明顯擴增，這是好現象，顯示籌碼持續沉澱中，市場的籌碼相當乾淨，不用很大力氣就可以拉動指數反彈，接下來重點還是要靜待川普關稅的利空逐漸鈍化。（編輯：張良知）1140325

#川普
#台股
#聯發科
#新日興
#科技股
#對等關稅
#權值股
延伸閱讀
美媒：川普4/2擬不宣布晶片汽車等特定產業關稅傳川普對等關稅排除晶片 台經院：業者仍嚴陣以待統一發票114年1-2月千萬獎號碼：95980685川普「骯髒15國」若列台灣 台經院：汽車農產品影響大
川普
參議員促川普尋求國會授權 延長TikTok出售期限法官斥川普政府驅逐 稱委內瑞拉人待遇不如納粹
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲166.55點
66
更多編輯台推薦新聞：