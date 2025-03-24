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美媒：川普4/2擬不宣布晶片汽車等特定產業關稅

2025/3/24 18:16（3/25 07:20 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）彭博與「華爾街日報」引述官員報導，美國總統川普政府於4月2日宣布實施對等關稅時，可能將汽車、晶片等一系列特定產業排除在外。

華爾街日報（WSJ）今天的報導引述一名政府官員，指出美國政府在4月2日不太可能對汽車、晶片等特定產業宣布徵收關稅。

這位官員補充說，白宮目前還在計劃要在那天公布的對等關稅措施，計畫內容可能仍會異動。

彭博（Bloomberg News）昨天報導，儘管川普先前揚言於4月2日對特定產業同步祭出個別關稅，美國政府目前並未計劃在那天公布這類關稅。

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白宮上週提到，川普仍打算讓新對等關稅稅率在4月2日生效，儘管財政部長貝森特（Scott Bessent）之前曾說對等關稅可能延期上路。

白宮未在常規上班時間外回應路透社的置評請求。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140324

#川普
#彭博
#華爾街日報
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#川普關稅
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