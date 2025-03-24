美媒：川普4/2擬不宣布晶片汽車等特定產業關稅
2025/3/24 18:16（3/25 07:20 更新）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）彭博與「華爾街日報」引述官員報導，美國總統川普政府於4月2日宣布實施對等關稅時，可能將汽車、晶片等一系列特定產業排除在外。
華爾街日報（WSJ）今天的報導引述一名政府官員，指出美國政府在4月2日不太可能對汽車、晶片等特定產業宣布徵收關稅。
這位官員補充說，白宮目前還在計劃要在那天公布的對等關稅措施，計畫內容可能仍會異動。
彭博（Bloomberg News）昨天報導，儘管川普先前揚言於4月2日對特定產業同步祭出個別關稅，美國政府目前並未計劃在那天公布這類關稅。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
白宮上週提到，川普仍打算讓新對等關稅稅率在4月2日生效，儘管財政部長貝森特（Scott Bessent）之前曾說對等關稅可能延期上路。
白宮未在常規上班時間外回應路透社的置評請求。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140324
延伸閱讀川普4/2宣布課徵對等關稅 路透：最在意台灣等15國美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大川普接受福斯專訪：關稅可能隨時間進一步提高央行列2025年全球4大經濟不確定性 川普新政列第一
- 2025/03/25 08:08
- 2025/03/25 06:46
- 2025/03/25 02:27
- 美媒：川普4/2擬不宣布晶片汽車等特定產業關稅2025/03/24 18:16
- 2025/03/22 12:09
- 2025/03/21 17:36
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
路透：美國貿易代表計畫下週與中方會談