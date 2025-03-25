谷立言談核能 童子賢：是MAGA很好的推銷員

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（中央社記者吳家豪台北25日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言近日兩度提及美方可提供台灣包括核能的可靠能源，台灣玉山科技協會理事長童子賢今天說，他猜測谷立言的發言，是「讓美國再次偉大」（MAGA）很好的業務推銷員，但現實是台灣必須先修法，才談得上擴張新的核能來源。

童子賢今天出席2025能源永續論壇，以「台灣產業、能源與國際趨勢」為主題發表演講，會後接受媒體採訪。

談到谷立言（Raymond Greene）近日發言，童子賢表示，他相信美國作為能源出口大國，是有各種能源技術，但全世界更熱衷核能出口的國家應該是法國和韓國，其中韓國在過去十幾年不但自己使用核能，還出口到阿拉伯國家，最近半年韓國也取得捷克核電廠標案。

童子賢認為，台灣可以選擇法國、韓國和美國等，很多國家都是可能的核能技術來源，但現實狀態是台灣必須要先修法過關，才談得上擴張新的核能來源。在擴張新的來源之前，還要先認真探討核二廠、核三廠的延役。

童子賢在演講中表示，能源的選擇，希望是理性、科學的選擇，核能只是能源其中一個選項，是一個科學問題，他自己非常反對把它當成信仰，而且能源韌性牽涉到國家安全和經濟發展，如果電力效率不彰，對產業影響會非常大。

他特別舉例，和碩旗下IC載板廠景碩規模不大，1年營業額約新台幣300億元，然而經過這2、3年電費調漲，景碩過去1年電費已經比5年前高出約7億元，而且不良品大增，因為電力不穩、高壓不穩，「有一些東西做到一半，電鍍到一半或精密製程到一半，跳一下卡在那邊，幾秒鐘或幾十秒鐘再恢復，那一批就都報銷了。」

童子賢說，中鋼和台積電也有一樣的精密製程需要控管，例如中鋼高溫融化的鐵漿如果冷卻再重新加熱，要清除到恢復生產，並不像個人電腦或手機按一下重來那麼簡單。

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美國總統川普政府的對等關稅預計4月2日上路，傳出川普態度軟化，可能排除晶片等特定產業關稅，童子賢對此表示，川普常常拿關稅作為談判的工具，有人開玩笑說，如果週一到週日列一個工作行程，可能週一要關稅，週二對方讓步又不要關稅，週三談判破裂又要關稅，週四決定去買一台電動車開一開。

童子賢指出，個別產品可能隨著與川普談判條件變化，隨時有起伏，如果只是針對汽車和晶片這部分，「目前情況不明」。（編輯：潘羿菁）1140325