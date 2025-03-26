水利署長林元鵬就任 落實3大目標強化水資源管理

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（中央社記者劉千綾台北26日電）新任經濟部水利署長林元鵬今天上任，並強調將依照行政院長卓榮泰指示三大治理原則，貫徹「新治水、新供水、降漏水」，強化台灣水資源管理，同時持續利用AI科技，推升救災能量，並與國際合作，提升國際觀及創新力。

經濟部水利署新任署長林元鵬就職典禮今天上午舉行，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、成功大學水利及海洋系教授游保杉及台灣自來水公司董事長李嘉榮等人與會，由經濟部次長賴建信布達及監誓。

林元鵬表示，水利署工作對於人民生命財產安全至關重要，抱持戒慎及感恩的心接下重要職位，水利署至今邁向78年，他感謝水利前輩努力付出，奠定良好基礎；面對全球氣候的變遷，都市化及產業發展下，水利署的挑戰越來越大，感謝中央對水利工作的投入及支持。

林元鵬指出，從106年推動前瞻基礎建設，提升了237萬噸的水量，增加20%供水能力，另外95年易淹水計畫執行至今，淹水地點大幅改善，水環境改善方面，河川水質及景觀部分，各縣市政府均有亮點工程，同時將持續利用AI人工智慧科技，推升救災能量，並與國際合作，提升國際觀及創新力。

他強調，將依照院長卓榮泰最新指示三大治理原則，貫徹「新治水、新供水、降漏水」，強化台灣水資源管理，邁向與水共存、共榮、共好。

水利署透過新聞稿表示，林元鵬為國立台灣大學土木工程研究所碩士，82年公務人員高等考試水利工程科及格，歷任台北市政府工務局新建工程處、經濟部水資源局，及經濟部水利署正工程司、南區水資源局主任工程司、副局長，經濟部水利署組長、副總工程司、總工程司、副署長等職務，資歷完整且績效卓著。

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林元鵬曾榮獲107年經濟部模範公務人員，並為113年公務人員傑出貢獻獎團體獎成員，他擔任總工程司期間，督導抗旱水源工程順利完成用水調度協調、各界意見溝通及節約用水推動等業務，成功度過枯旱危機。

水利署表示，經濟部水利署肩負全國水資源開發、運用，水、旱災防治，河川治理等重要職掌，面對氣候變遷日趨激烈，水利署的責任也更加重大，賴建信現場也期許未來在林元鵬的帶領下，水利工作更順利推展，為國家、人民、社會謀取最大的福祉。（編輯：楊凱翔）1140326