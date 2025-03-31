台股大跌906.99點
2025/3/31 13:44
（中央社台北31日電）台北股市今天開低走低，收盤大跌906.99點，為20695.9點，跌幅4.2%，成交金額新台幣4178.56億元。
加權指數開盤為21254.63點，盤中最高21254.63點，最低20695.9點；不含金融股指數17869.9點，跌825.9點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌2.09%、食品股跌2.05%、塑化股跌3.78%、紡織股跌4.46%、機電股跌4.75%、造紙股跌2.22%、營建股跌3.27%、金融股跌2.49%。
委買張數2032萬7573張，委賣張數1156萬863張，成交張數855萬4994張。
收盤時上漲30家，下跌1023家，持平12家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台精選高息、元大高股息、寶一、鴻海。
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