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台股大跌906.99點

2025/3/31 13:44
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（中央社台北31日電）台北股市今天開低走低，收盤大跌906.99點，為20695.9點，跌幅4.2%，成交金額新台幣4178.56億元。

加權指數開盤為21254.63點，盤中最高21254.63點，最低20695.9點；不含金融股指數17869.9點，跌825.9點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌2.09%、食品股跌2.05%、塑化股跌3.78%、紡織股跌4.46%、機電股跌4.75%、造紙股跌2.22%、營建股跌3.27%、金融股跌2.49%。

委買張數2032萬7573張，委賣張數1156萬863張，成交張數855萬4994張。

收盤時上漲30家，下跌1023家，持平12家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台精選高息、元大高股息、寶一、鴻海。

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漲幅前5名個股為海光、威致、統懋、大蘋果報酬日反一、元大台灣50反1估。

跌幅前5名個股為凌華、迎廣、鴻名、一詮、駐龍。1140331

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