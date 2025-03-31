台北全球金融中心指數排第70 彭金隆拚2年進步20名

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（中央社記者羅元駿台北31日電）多位立委今天關注台北在全球金融中心指數排名較後問題，金管會主委彭金隆回應，有信心透過推動亞洲資產管理中心政策，讓排名止跌回升，力拚2年內能提升10至20名、回到該有的排名。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，多位立委關心台北在GFCI的排名問題。「全球金融中心指數（GFCI）」是由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同發布，近期出爐第37期，台北本次較2024年9月上升3名、排名第70。

國民黨立委賴士葆指出，針對台北在GFCI的排名下降，金管會有無企圖心。

彭金隆回應，國際金融市場競爭激烈，結構性改變影響金流；他強調，台灣的優勢是民間財富多，加上台灣投資意識與動能強，以及可投資的產業多元，目前將朝修改法規方向、吸引資金來台，以優勢克服劣勢。

民進黨立委郭國文則整理，台北在GFCI最優的排名是2010年的第19，2016年排名第21、2024年9月下滑到第73；郭國文說，台灣的資本實力越來越強，但排名往後，如何形成亞洲資產管理中心。

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彭金隆進一步說，「不認為台灣在國際金融市場是這樣的排名」，金管會針對數據提供的資訊不足，將會努力讓全世界知道，而GFCI評比是以城市為主，一個國家會有多個城市參加，對於台北的排名也有信心能止跌回升。

彭金隆強調，已推動亞洲資產管理中心相關政策幾個月，樂看2年能提升10至20名，回到該有的排名。（編輯：張均懋）1140331