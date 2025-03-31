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台灣仿美設虛幣儲備？彭金隆：市場成熟會有相關機制

2025/3/31 15:10
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（中央社記者羅元駿台北31日電）美國總統川普先前宣布5種數位資產可望納為美國新加密貨幣戰略儲備。立委關切台灣是否有類似機制，金管會主委彭金隆今天指出，當市場成熟安全時，遲早會建構相關機制。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。民眾黨立委黃珊珊詢問，台灣未來是否比照美國有類似的虛擬貨幣儲備機制。

黃珊珊指出，政府目前扣押很多虛擬貨幣資產。根據法務部提供資料，2024年4月至2025年3月，法務部扣押比特幣約203枚、折合新台幣約5.5億元，以太幣約2000多枚、折合約1.47億元，另外很多其他穩定幣也扣押中。

黃珊珊說，政府扣押的虛擬貨幣可能有2大去處，一為拍賣並返還給被害人，另外則是沒收成為國家資產。

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金管會今年起將分3階段納管虛擬資產業務（VASP）業者，黃珊珊建議，針對扣押虛幣未來是否可以作為虛幣儲備、訂立安全網，盼金管會能與法務部共同討論。

彭金隆說，若成為成熟安全的市場，未來遲早會建構相關機制。（編輯：張均懋）1140331

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