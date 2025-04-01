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台股反攻新台幣續疲 收33.196元改寫逾9年新低

2025/4/1 18:05（4/1 18:23 更新）
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新台幣兌美元1日小貶1.4分，收在33.196元，續寫逾9年新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.96億美元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元1日小貶1.4分，收在33.196元，續寫逾9年新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.96億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）台股昨日慘遭血洗，今天旋即展開反彈，大漲584.27點，不過新台幣兌美元無力跟進，依舊小貶1.4分，收在33.196元，續寫逾9年新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.96億美元。

美國總統川普即將在4月2日提出對全球貿易夥伴的對等關稅措施，市場屏息以待，金融市場經歷劇烈震盪後，投資人擺脫悲觀情緒，美股4大指數漲跌互見，台股昨天崩跌逾900點後，今天反彈勁揚。

台積電領軍電子權值股衝鋒，類股齊揚，台股加權指數今天終場大漲584.27點，收21280.17點，創今年以來單日第2大漲點。外資延續賣超步調，不過規模已收斂至新台幣百億元以下。

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雖然台股強勢反攻，但外資不改調節策略，繼續賣超台股並匯出，導致新台幣匯率延續貶勢。新台幣兌美元今天開盤價為33.2元，最低觸及33.274元，午後則因央行不樂見貶勢過快，加大調節力道，跌幅隨之收斂。

外匯交易員指出，川普將宣布對等關稅措施，勢必帶來一波消息面利空，台灣又逢清明連假，下週很可能有補跌效應，短期只能等待川普揭曉關稅措施的實際內容，並看外資如何應對，如果對台灣衝擊較大，熱錢持續流出，新台幣匯率恐怕難以擺脫低迷局勢。（編輯：楊蘭軒）1140401

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