上櫃公司去年76%呈現獲利 66家每股盈餘逾10元

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（中央社記者何秀玲台北1日電）櫃買中心表示，統計上櫃公司113年營收約新台幣2兆7788億元，稅前淨利約3145億元，分別較112年度增加7.24%及15.27%；去年獲利公司共計640家，約占上櫃公司76%，66家每股盈餘在10元以上。

櫃買中心今天發出新聞稿表示，上櫃公司應於114年3月31日前公告申報113年度財務報告者共計847家，除了樺晟未於期限內完成公告申報之外，其餘846家已全數完成。

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櫃買中心指出，整體市場有獲利的上櫃公司共計640家，約占76%，其中較112年同期成長的公司計有529家，約占上櫃公司63%。獲利成長金額前3大產業，分別為電子零組件業、文化創意業及其他電子業。

在每股盈餘（EPS）方面，10元以上的公司計有66家，5元以上未達10元的公司計128家，2元以上未達5元的公司計200家。（編輯：楊蘭軒）1140401