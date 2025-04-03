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川普對等關稅鋼鐵暫未列 中鋼：影響有限持續關注

2025/4/3 17:12（4/3 17:53 更新）
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中鋼表示，對等關稅對中鋼直接出口美國影響相對有限。（中央社檔案照片）
中鋼表示，對等關稅對中鋼直接出口美國影響相對有限。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，但鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目暫時不列入。中鋼下午表示，此次政策對中鋼直接出口美國影響，相對有限，面對國際貿易政策變化，中鋼將持續密切關注後續發展。

中鋼透過新聞稿說明，目前台灣出口至美國鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入此次新增對等關稅清單。經初步評估，此次對等關稅政策對中鋼直接出口美國影響，相對有限。

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中鋼表示，2024年台灣出口美國的鋼鐵相關產品總量約92.4萬公噸，包含約70萬公噸的鋼材與22.4萬公噸的下游製品。整體而言，台灣出口至美國市場仍具相當規模，關稅政策若導致美國經濟或消費市場出現波動，將可能進一步影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。

中鋼指出，面對國際貿易政策變化，中鋼將持續密切關注後續發展，並與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。（編輯：林淑媛）1140403

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