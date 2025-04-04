川普擬對藥品加徵關稅 藥師公會提增儲量2建議

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）美國總統川普表示，很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天提2點建議，籲政府應藉機多鼓勵使用學名藥，及藥廠應增加原廠藥進口儲備量。

紐約時報指出，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。韓聯社報導，川普還說藥品關稅將「以我們前所未見的程度」開徵。

對於川普說將對藥品加徵關稅，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天告訴媒體，台灣約有75%藥品仰賴進口，且癌症、疫苗、抗生素等藥品大宗來自美國。

此外，黃金舜表示，根據目前出口資料和台灣主要製藥廠的生產重點，出口至美國的原料藥，大致可歸納為維生素類與荷爾蒙相關製劑、胃腸道藥物與抗炎藥、呼吸系統用藥、心血管用藥（少量）、皮膚病用藥等，同時台灣有許多製藥公司專門為美國市場提供高品質學名藥的原料成分。

黃金舜說，川普的關稅政策將大大影響世界各國供應鏈，環環相扣情況下，可能導致美國藥品產量減少等情況，加上台灣健保給付藥價偏低，藥廠可能會先選擇把藥賣到價格利潤比較好的國家。

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因此，他認為台灣藥廠在進口美國藥品時，應配合政府藥品韌性政策，可能得增加2、3成的儲備量，最重要的是應該要藉此機會鼓勵民眾多使用學名藥，積極打破「原廠藥」迷思。

所謂的學名藥，衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原曾說明，當原廠藥專利期滿後，其他藥商可申請含有相同主成分、劑型與劑量的學名藥上市；除了賦形劑之外，原廠藥與學名藥在主成分、劑型、劑量，尤其是民眾最在意的療效與安全上，都是相同的。（編輯：陳政偉）1140404