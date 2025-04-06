蔣萬安發起基北北桃4市會議 因應對等關稅變局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北6日電）因應美國總統川普宣布對等關稅，台北市長蔣萬安敲定本週將召開基北北桃4市會議共商策略。北市府並組成跨局處應變小組，蔣萬安明天將親率小組拜會產業，了解真實需求。

知情人士表示，蔣萬安3月26日接受媒體採訪就曾主動示警，認為美國將宣布的關稅可能對台灣物價、產業與市政建設造成衝擊；4月1日的市政會議中，進一步要求各局處對重大工程要有因應對策；美國宣布對等關稅當天，蔣萬安也宣布啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，主動關心企業需求等。

據了解，蔣萬安邀集台北市產業局、財政局、勞動局、社會局、青年局、研考會等相關局處首長，因應美國對等關稅的跨局處應變小組，於清明連假期間密集開會研討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

知情人士指出，蔣萬安7日將親率小組首長，拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會，了解第一線真實的需求，並將產業界的意見帶回做通盤規劃。

知情人士表示，蔣萬安今天下午逐一致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，倡議在一週內召開基北北桃4市長會議，目前已初步形成攜手面對對等關稅衝擊的共識，針對各縣市可能受到衝擊的產業別，一同研擬、提出相對應的幫助。（編輯：戴光育）1140406