加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 產經

美對等關稅衝擊北市2800業者 企業盼停對立穩內需

2025/4/7 18:09（4/7 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長蔣萬安7日拜會內科發展協會，商討美國對等關稅因應作為。內科協會理事長周志宏（圖）會後受訪表示，大家都知道關稅風波對高科技業影響蠻大，但其實也會衝擊內需及民生，盼停止內鬥、團結台灣；並請中央啟動對美關稅談判，爭取最好條件。中央社記者陳怡璇攝 114年4月7日
台北市長蔣萬安7日拜會內科發展協會，商討美國對等關稅因應作為。內科協會理事長周志宏（圖）會後受訪表示，大家都知道關稅風波對高科技業影響蠻大，但其實也會衝擊內需及民生，盼停止內鬥、團結台灣；並請中央啟動對美關稅談判，爭取最好條件。中央社記者陳怡璇攝 114年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北7日電）美國對等關稅震撼，台北市長蔣萬安表示，北市約2800家企業受衝擊，總營業額約新台幣9200億元，約佔北市整體營業額5%；內科協會表示內需也受衝擊，籲停止對立、速啟對美談判。

美國總統川普提出對等關稅。台北市長蔣萬安今天下午拜會內科發展協會聽取第一線心聲，被媒體堵訪時表示重創最嚴重的產業包括資通訊產業、汽車零組件、機器零組件及電子零件、運動器材設備、自行車等；北市估約2800家企業受衝擊，總營業額約9200億元，約佔北市整體營業額5%。

蔣萬安會中表示今天盡量把時間留給企業代表們，重申現在要全國團結、地方盤點能緩解對產業衝擊的政策工具並把問題反映給中央、也盼中央跟美國交涉到區域性公平競爭條件；而產業局也擬定了利息補貼、還款期延長等方案，市府都願意投入資源協助。

雅光有限公司董事長廖全平發言，表示自己是家電業，大家都說關稅風波對內需影響最小，其實影響很大，因為8、9成的成品或零組件都是國外進口組裝，若新台幣持續貶值就會影響末端售價、進而影響買氣；4月開始是空調、冰箱等產品旺季，建議北市推出促銷或減稅方案。

佳紡國際貿易有限公司董事長張寺榮則說，關稅風波對紡織業影響也很大，台灣很多高科技紡織品出口到越南或印尼，而未來貿易趨勢可能轉變為單邊貿易，如何鼓勵有技術在手的中小企業前進歐洲或美國投資、區域化整合等，要請市府給出規劃。

內科協會理事長、台達電副總裁周志宏說，要請蔣萬安幫忙轉達中央先穩定物價，因為關稅風波會讓很多國家陷入停滯性通膨，這是對民生最大影響；以及分散貿易夥伴，一直靠美國不是最好方法，盼要讓危機變轉機。

周志宏會後被媒體堵訪時表示，大家都知道關稅風波對高科技業影響蠻大，但其實也會衝擊到內需及民生，希望停止內鬥、團結台灣；並請中央啟動對美關稅談判，爭取最好條件。

媒體追問有無遭受衝擊的產業或企業比例與數字等資料，周志宏表示「沒有」；周志宏並指出，要跟美國談判「怎樣的東西是我們的籌碼」，例如美國需要台灣製造業過去投資，那麼投審會就可以扮演一定角色。

聯發國際餐飲事業股份有限公司董事長鄭凱隆會後被媒體堵訪時說，旗下在美國的逾百家手搖飲店，倉庫已建置好，因為門市還是要營運、倉儲要補貨，原物料目前應還不會受到32%關稅影響，包含目前還在海上的貨櫃。

鄭凱隆表示，川普是生意人，而台灣其實有很好的談判條件，好好談應該沒有問題，對政府有信心；現在是因為大家恐慌32%這個數字，還是希望內需要成長，不要因此就不消費。

鄭凱隆指出，就算原物料受32%關稅影響，以一杯飲料來說成本上漲不到5角美元，對消費行為來說其實還好、沒那麼悲觀，現在是希望停止對立、人民最大，一起度過這一關。

google news透過 Google News追蹤中央社

民眾黨議員陳宥丞則批評蔣市府沒做好準備，有生技公司表示跟對岸正在談專利契約，因關稅風波過去5年的研發經費與心血差點付之一炬，不知道政府要如何幫忙。

陳宥丞指出，今天各企業很給面子、願意來會談，是希望市府帶來解方，市府應該要積極告訴民眾能做什麼、要做什麼、會做什麼，今天的會談若只是政令宣達，非常可惜。（編輯：方沛清）1140407

#川普
#周志宏
#陳宥丞
#越南
#蔣萬安
#台達電
#民眾黨
#貶值
#廖全平
#關稅
#鄭凱隆
蔣萬安
蔣萬安：4市會議討論產業衝擊與勞工生計蔣萬安發起基北北桃4市會議 因應對等關稅變局
周志宏
台達電內部碳定價報告書首度公開 周志宏：做就對了
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：