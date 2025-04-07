美對等關稅衝擊北市2800業者 企業盼停對立穩內需

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）美國對等關稅震撼，台北市長蔣萬安表示，北市約2800家企業受衝擊，總營業額約新台幣9200億元，約佔北市整體營業額5%；內科協會表示內需也受衝擊，籲停止對立、速啟對美談判。

美國總統川普提出對等關稅。台北市長蔣萬安今天下午拜會內科發展協會聽取第一線心聲，被媒體堵訪時表示重創最嚴重的產業包括資通訊產業、汽車零組件、機器零組件及電子零件、運動器材設備、自行車等；北市估約2800家企業受衝擊，總營業額約9200億元，約佔北市整體營業額5%。

蔣萬安會中表示今天盡量把時間留給企業代表們，重申現在要全國團結、地方盤點能緩解對產業衝擊的政策工具並把問題反映給中央、也盼中央跟美國交涉到區域性公平競爭條件；而產業局也擬定了利息補貼、還款期延長等方案，市府都願意投入資源協助。

雅光有限公司董事長廖全平發言，表示自己是家電業，大家都說關稅風波對內需影響最小，其實影響很大，因為8、9成的成品或零組件都是國外進口組裝，若新台幣持續貶值就會影響末端售價、進而影響買氣；4月開始是空調、冰箱等產品旺季，建議北市推出促銷或減稅方案。

佳紡國際貿易有限公司董事長張寺榮則說，關稅風波對紡織業影響也很大，台灣很多高科技紡織品出口到越南或印尼，而未來貿易趨勢可能轉變為單邊貿易，如何鼓勵有技術在手的中小企業前進歐洲或美國投資、區域化整合等，要請市府給出規劃。

內科協會理事長、台達電副總裁周志宏說，要請蔣萬安幫忙轉達中央先穩定物價，因為關稅風波會讓很多國家陷入停滯性通膨，這是對民生最大影響；以及分散貿易夥伴，一直靠美國不是最好方法，盼要讓危機變轉機。

周志宏會後被媒體堵訪時表示，大家都知道關稅風波對高科技業影響蠻大，但其實也會衝擊到內需及民生，希望停止內鬥、團結台灣；並請中央啟動對美關稅談判，爭取最好條件。

媒體追問有無遭受衝擊的產業或企業比例與數字等資料，周志宏表示「沒有」；周志宏並指出，要跟美國談判「怎樣的東西是我們的籌碼」，例如美國需要台灣製造業過去投資，那麼投審會就可以扮演一定角色。

聯發國際餐飲事業股份有限公司董事長鄭凱隆會後被媒體堵訪時說，旗下在美國的逾百家手搖飲店，倉庫已建置好，因為門市還是要營運、倉儲要補貨，原物料目前應還不會受到32%關稅影響，包含目前還在海上的貨櫃。

鄭凱隆表示，川普是生意人，而台灣其實有很好的談判條件，好好談應該沒有問題，對政府有信心；現在是因為大家恐慌32%這個數字，還是希望內需要成長，不要因此就不消費。

鄭凱隆指出，就算原物料受32%關稅影響，以一杯飲料來說成本上漲不到5角美元，對消費行為來說其實還好、沒那麼悲觀，現在是希望停止對立、人民最大，一起度過這一關。

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民眾黨議員陳宥丞則批評蔣市府沒做好準備，有生技公司表示跟對岸正在談專利契約，因關稅風波過去5年的研發經費與心血差點付之一炬，不知道政府要如何幫忙。

陳宥丞指出，今天各企業很給面子、願意來會談，是希望市府帶來解方，市府應該要積極告訴民眾能做什麼、要做什麼、會做什麼，今天的會談若只是政令宣達，非常可惜。（編輯：方沛清）1140407