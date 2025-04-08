住商陳錫琮：關稅戰與股災衝擊 4月房市陷混沌期

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（中央社記者何秀玲台北8日電）住商機構董事長陳錫琮今天表示，原本今年第1季房市逐步回溫，沒想到近期美國關稅戰與台灣股災，估4月房市將進入「混沌期」，短期一定會影響交易量，第2季較不樂觀，不過剛性需求與換屋需求者仍在，5月將慢慢回歸到理性狀態。

住商機構今天舉辦「AI成交生態圈」記者會。陳錫琮在會後談到近期房市，他認為，房地產不會像股市會出現恐慌性賣房，因變現能力沒那麼快；房地產會出現恐慌性暴跌，往往與高利率有關，因為當利率調高，持有者將增加還款壓力，持有成本也會變高，但他認為「這波利率應沒上調空間」。

陳錫琮說，本來第2季應會比第1季好，沒想到4月會受關稅戰和股災影響，房市再沉寂到像是去年第4季，當時央行祭出第7波房市信用管制，政策剛上路的狀態。

但他預估，美國國內出現搶購囤貨潮，可見美國人民有通膨預期，所以美國應該會加快談判速度，關稅談判若有定案，台灣房市混沌期就有機會結束；至於央行未來是否可能鬆綁房市政策，他認為應該不會，此為央行既定政策，「但是應該不會再加碼」。

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目前住商在台灣店數，住商有820家，大家房屋有267家。陳錫琮說，即使去年央行9月祭出房市信用管制，店數至今仍增加10%；今年目標店數，住商台灣為850家，大家房屋則是300家。

住商機構為在低迷房市突圍，今天宣布邀請擁有VR全景平台擁有獨家專利技術的全屋記、住通科技、宏遠電訊、樂居等廠商攜手打造「AI成交生態圈」，希望透過科技化工具擴大案源與客源，同時協助買賣雙方加速成交。陳錫琮估，導入「AI成交生態圈」後，能協助分店提高3成以上作業效能。（編輯：黃國倫）1140408