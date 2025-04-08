中華電擬斥資不超過37.9億元 加碼衛星投資

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信公告，將以不超過新台幣37.9億元加碼投資衛星，交易相對人為Astranis Space Technologies，中華電目前在台灣已完成高、中、低多軌群星網路；董事長簡志誠先前表示，「太空領域的通訊，中華電只要一有機會，就會投資」。

中華電信今天公告，董事會通過衛星投資計畫，以不超過1.15億美元，折合新台幣約將以不超過37.9億元，交易相對人為Astranis Space Technologies。中華電補充說明，「本案雙方正洽談中，將於下週對外說明。」

中華電信董事長簡志誠先前表示，中華電信以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海地星空」綿密網路，將持續打造互為備援的韌性網，「尤其太空領域的通訊，中華電信只要一有機會，就會投資」。

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除了OneWeb獨家合約，中華電也與盧森堡衛星服務商SES簽訂在台獨家契約，加上中華電擁有ST-2高軌道自有衛星，中華電已達成台灣獨家高、中、低多軌群星網路。

簡志誠也曾表示，亞馬遜旗下網路衛星系統古柏（Kuiper）預計明年6月上線並覆蓋台灣，中華電有洽談合作代理，並討論在台灣設置地面站的議題。（編輯：黃國倫）1140408