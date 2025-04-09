對等關稅衝擊吳郭魚養殖 陳駿季：讓這尾魚繼續銷美

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）因應美國對等關稅，農業部長陳駿季今天到高雄與吳郭魚及鱸魚養殖業者座談；陳駿季說，以水產品而言，影響較大的是吳郭魚，將透過各種措施「讓這尾魚繼續銷到美國去」。

「即使美國關稅變高，但台灣不會因此放棄美國市場」，陳駿季會前接受媒體聯訪時說，水產品皆受到此波美國提高關稅影響，其中受影響較大的就是吳郭魚；吳郭魚內外銷占比約6比4，外銷部分有79%銷往美國，佔比相當大，農業部第一時間已備妥相關支持方案。

陳駿季強調，美國仍是台灣重要貿易夥伴，希望藉由不同支持方案「讓這尾魚一樣銷到美國去」，台灣的競爭對手是中國，此次美國對中國提高的關稅比台灣高出很多，雖然台灣吳郭魚面臨高難度挑戰，但也是一種機會，希望透過產業支持、外銷獎勵等，協助漁民度過此次危機；中長程也會導入更多冷鏈設施，提升整體產業競爭力。

陳駿季在會中表示，完整方案預計14日公布，近日座談會盼能更了解業者需求，農業部會盡全力讓產業永續發展，不能因提高關稅就放棄美國市場；台灣吳郭魚在美國約佔17%，中國吳郭魚佔比最高，台灣可利用此機會擴大吳郭魚銷美國市場。

台灣鯛協會常務理事歐翠花表示，目前產業最需要協助的是如何把庫存順利外銷，「多拖一個禮拜對大家都是沉重負擔」，政府補助多少不是重點，重點是目前提高的32%關稅，出口商與進口商怎麼分攤而已，若是倉庫爆倉、員工長期沒工作可做等，這些都是很可怕狀況。

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台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉說，政府現在要繼續跟美國談判關稅，但時間會多久，盼1個月內完成；目前正值台灣鯛放苗期，養殖業者都在觀望，到底是該不該放苗或轉養，如果轉養也可能會造成其他魚種滯銷，這不是業界所樂見。

針對外界關心美國此波關稅政策，是否已有相關農漁產品遭抽單，民進黨立委邱議瑩接受媒體聯訪表示，目前不論是養殖、農業、傳統螺絲產業等，業者都還密切觀察後續情形，盼政府措施及早、及時協助到業者。（編輯：陳仁華）1140409