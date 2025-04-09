美國對等關稅風暴 金管會推金融支持產業方案

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（中央社記者羅元駿台北9日電）美國對等關稅政策引發全球資本市場動盪，金管會送交立法院財委會報告指出，除2項股市穩定措施持續外，金管會也提出「金融支持產業方案」，鼓勵銀行業與保險業提供企業或個人相關資金支持、上市櫃公司實施庫藏股機制。

立法院財政委員會明天將邀請金管會主委彭金隆就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告。

金管會書面報告今天出爐，報告指出，在資本市場穩定措施部分，金管會在4月6日已提出調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由現行30%降低至3%，以限制未持有標的股票的法人投資人借券賣出；並提高融券保證金成數，由現行90%至130%，以提高放空交易成本。

金管會說明，2項措施主要避免在市場資訊不明確狀況下，減緩投機性放空交易引發價格機能失序等市場非理性因素影響程度，以維持市場穩定。另外，放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品的範圍，降低投資人因暫時流動性問題遭斷頭損失。

金管會也盤點股市穩定措施成效，4月7日暫行措施實施後，借券賣出成交值僅新台幣15億元，4月8日借券賣出成交值僅25億元，與4月2日借券賣出成交值104億元相比，分別減少86%及76%，有效降低投機性賣空行為。

金管會指出，將持續密切注意市場變化採取必要措施，也請證交所、櫃買中心持續注意市場變化情形，適時採取因應措施，如鼓勵上市櫃公司召開法人說明會、追蹤並督促落實執行董事會決議買回庫藏股等。

金管會強調，尊重證券市場的運作機制，但若有非經濟因素等非理性原因影響時，將適時審慎評估及調整相關股市穩定措施，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。

另外，針對台灣產業可能受到美國的關稅衝擊，金管會提出，金融業將給予必要的協助與支持，推出相關金融支持產業方案。銀行業部分，建議對於企業貸款有展延需要者，同意給予展延，紓解企業資金週轉壓力。

金管會也鼓勵銀行業提高捐助信保基金金額，強化信保基金承保量能；而銀行配合政策辦理的專案貸款，並移送信保基金提供一定成數保證的案件，則可適度調降銀行備抵呆帳的提列比率。最後則是鼓勵銀行業持續辦理中小企業、六大核心戰略產業的放款。

保險業部分，金管會提出，建議保險業與承租戶企業協商，提供降租或降租以外措施，協助企業降低經營成本、減少短期衝擊。另外，也鼓勵保險業與貸款企業協商貸款展延方案，持續提供企業營運資金支持。

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金管會進一步說明，盼保險業受理保戶申請保單續期保費、保單貸款本息緩繳，協助保戶保險保障延續的支持；最後則是研議將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」的適用對象及延長申請期間。

上市櫃公司部分，金管會說明，持續鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，並對上市櫃公司為留才或激勵員工買回庫藏股轉讓給員工者提供誘因。同時，允許上市櫃公司使用與環境部規定一致的盤查方法，並評估再延後範疇三溫室氣體排放的揭露規定、減輕企業盤查成本。（編輯：楊蘭軒）1140409