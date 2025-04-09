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中國出手報復加徵美國關稅 道瓊標普開盤挫那指漲

2025/4/9 21:57（4/9 22:16 更新）
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圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約9日綜合外電報導）中國宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至84%，以報復美國總統川普今天稍早生效的對等關稅，華爾街股市3大指數今天開盤走勢不一。

道瓊工業指數開盤跌257.7點或0.68%，來到37387.91點。

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標準普爾500指數跌17.5點或0.35%，來到4965.28點。

那斯達克綜合指數開盤則是漲27.5點或0.18%，來到15295.44點。（譯者：劉淑琴）1140409

#開盤
#道瓊工業指數
#標準普爾500指數
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