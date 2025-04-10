上緯：銷美營收占1%關稅影響不大 擬買庫藏股3000張

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（中央社記者潘智義台北10日電）風力葉片材料廠上緯投控宣布為維護公司信用和股東權益，通過實施庫藏股，今天起2個月內預計買回3000張自家股票；上緯投控今天盤中順勢漲停，達61元。

面對美國對等關稅議題，上緯指出，去年外銷美國占合併營收約1%，整體受美關稅影響不大。上緯2024年各地市場營收占比分別為台灣15%、中國47%、其他國家38%，其他國家則以歐洲、中東、印度、墨西哥為主。目前從客戶端聽到的訊息都是交易正常，訂單未受影響。

上緯解釋，中長期銷售策略以擴大國際市場為方向，布建海外產能也是計畫之一，預計2026年將可在歐洲生產，屆時也會評估美國生產的可能性。

上緯預計4月10日至6月9日止，買回3000張自家股票，買回區間價格為39到120元，預定買回股分占公司已發行股份2.72%。若股價低於區間價格下限，會繼續買回股票，買回的庫藏股擬辦理註銷。

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上緯董事長蔡朝陽表示，公司每股淨值75.79元，持有中國科創版上市的上緯新材股份79.21%，4月9日市值人民幣27億元。

上緯說明，舊客戶需求增加及新客戶出貨挹注下，3月營收穩健成長至新台幣7.56億元，年增率8.9%；累計第1季營收19.61億元，年增13%。第1季營收成長來自環保耐蝕材料、環保綠能材料及循環經濟材料，主要是歐洲、墨西哥客戶需求提升，其中歐洲的基礎建設與綠能穩定需求為成長動能。（編輯：張均懋）1140410